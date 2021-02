Napoli, strappo ricucibile tra Gattuso e De Laurentiis. E il rinnovo può arrivare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis può risanarsi, così il rinnovo dell’allenatore può tornare in voga Il rapporto tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis non sarebbe così incrinato, anzi. Mercoledì, prima della partita di Coppa Italia con l’Atalanta, i due si sono incontrati in ritiro e si sarebbero scambiati cordiali chiacchiere. Come riportato da Il Mattino, lo strappo tra i due, arrivato nelle ultime settimane, sarebbe più che ricucibile. E il discorso legato al rinnovo, congelato dopo la sconfitta del Bentegodi con il Verona, potrebbe anche essere ripreso e concretizzato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il rapporto trae Depuò risanarsi, così ildell’allenatore può tornare in voga Il rapporto tra Gennaroe Aurelio Denon sarebbe così incrinato, anzi. Mercoledì, prima della partita di Coppa Italia con l’Atalanta, i due si sono incontrati in ritiro e si sarebbero scambiati cordiali chiacchiere. Come riportato da Il Mattino, lotra i due, arrivato nelle ultime settimane, sarebbe più che. E il discorso legato al, congelato dopo la sconfitta del Bentegodi con il Verona, potrebbe anche essere ripreso e concretizzato. Leggi su Calcionews24.com

