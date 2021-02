Morto l'attore premio Oscar Christopher Plummer, aveva 91 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Addio a Christopher Plummer . l attore premio Oscar canadese, interprete di Tutti assieme appassionatamente e All the money of the world , Morto all et di 91 anni. La famiglia ha reso noto che si ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 febbraio 2021) Addio a. lcanadese, interprete di Tutti assieme appassionatamente e All the money of the world ,all et di 91. La famiglia ha reso noto che si ...

Lutto nel mondo del cinema. Christopher Plummer è morto, all'età di 91 anni, nella sua casa in Connecticut. L'attore canadese aveva vinto l'Oscar nel 2012 per 'Begginers': è stato l'interprete più anziano ad aver ricevuto la Statuetta. Nella sua ...

Addio a Christopher Plummer , l'attore canadese protagonista, al fianco di Julie Andrews, del musical "Tutti Assieme Appassionatamente" è morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni. Plummer aveva vinto un Oscar nel 2011 per "...

