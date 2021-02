Modena-Avellino | Izzo | “Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Hounper nonin una”. Lo ha detto il calciatore del Torino, exe della Nazionale Armandorispondendo ieri, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, alle domande del sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco nell’ambito del processo su scommesse calcistiche e camorra, come riferisce oggi il quotidiano Il Mattino. In occasione della partita(serie B, 17 marzo 2014),, calciatore in forza agli irpini, infatti, non scese in campo.parla anche del perché di quella scelta, distato contattato, quando era a Secondigliano a casa della mamma, dal collega Luca Pini ...

