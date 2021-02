Milan | Pioli | “C’è la voglia di fare una stagione importante”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ilè tra le squadre più giovani d’Europa. Ma dall’esterno non c’è la giusta percezione dei ragazzi che alleno. Sono giovani ma sono molto professionali. Non c’e’ bisogno di richiamare nessuno, nè motivare nessuno. C’e’ ladi rendere questa“. Queste le parole del tecnico delStefanointervenuto ai microfoni di Radio 105, in merito alladella sua squadra che domenica a San Siro affronterà il Crotone. “Non voglio passare per quello sempre modesto e umile, ci ho messo del mio, abbiamo cercato di curare tutto nei dettagli – ha proseguito l’allenatore rossonero – ma l’ambiente costruito è tale perchè abbiamo lottato tutti nella stessa direzione, soprattutto nei momenti difficili. Il club ci ha sempre sostenuto, protetto ...

C'è la voglia di rendere questa stagione importante ". Stefanosogna in grande. E c'è da credergli visti i risultati ottenuti fin qui dalla squadra. " Ilè tra le più giovani d'Europa - ha dichiarato a Radio 105 - Ma dall'esterno non c'è la giusta ...Stefano, intervenuto a Radio 105, ha parlato della splendida annata vissuta alla guida dele del futuro ritorno dei tifosi a San SiroMILAN (4-2-3-1): Donnarumma: Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Calabria; Bennacer, Kessie; Rafael Leao, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic A centrocampo torna finalmente titolare Ismael Bennacer, ...Intervenuto a Radio 105, Mister Stefano Pioli ha parlatò così del suo Milan: "Non voglio passare per quello modesto, ma ci ho messo del mio per creare questa voglia di ...