«MasterChef 10» | chi è l’eliminato nella puntata con Terry Giacomello

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un’altra puntata, la stessa storia. MasterChef Italia ha visto in scena, un’altra volta, tanta competizione. I concorrenti dei fornelli Sky, stremati dall’estro di Terry Giacomello («uno scienziato pazzo con la casacca da chef»), hanno tirato fuori non proprio il meglio. «Do ad Irene la milza, perché io devo salvarmi, lei no», ha proferito, e pure con un certo gusto, Federica, sbattendo sul tavolo della povera Irene una milza, scura e molliccia. Irene piangeva. «Mi dispiace che le mie parole siano state fraintese», ha cercato di dire. «La lingua italiana è molto puntuale e precisa», ha replicato Federica, con lo stesso cipiglio, duro e malefico, con il quale – nella scorsa, come nelle precedenti puntate – ha cercato di copiare ad Aquila il piatto più difficile.

