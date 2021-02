L’ultimo Bacio compie 20 anni e torna in tv su Rai 3 stasera sabato 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ultimo Bacio stasera su Rai 3 sabato 6 febbraio a 20 anni dall’uscita L’ultimo Bacio compie 20 anni e torna in tv su Rai 3 sabato 6 febbraio alle 21:45 dopo Le Parole della Settimana. Era il 2001 quando nelle sale arrivava un film che ha segnato una generazione e lanciato al successo il regista Gabriele Muccino. Tra dramma e commedia la storia di otto personaggi tra passioni e relazioni. Carmen Consoli ha realizzato la canzone omonima, nel 2006 è stato realizzato un remake americano dal titolo The Last Kiss a conferma del successo del film. L’incasso al cinema è stato di 13 milioni di euro, ha avuto anche buoni risultati in Europa e negli USA. Ha vinto il David per ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 febbraio 2021)su Rai 3a 20dall’uscita20in tv su Rai 3alle 21:45 dopo Le Parole della Settimana. Era il 2001 quando nelle sale arrivava un film che ha segnato una generazione e lanciato al successo il regista Gabriele Muccino. Tra dramma e commedia la storia di otto personaggi tra passioni e relazioni. Carmen Consoli ha realizzato la canzone omonima, nel 2006 è stato realizzato un remake americano dal titolo The Last Kiss a conferma del successo del film. L’incasso al cinema è stato di 13 milioni di euro, ha avuto anche buoni risultati in Europa e negli USA. Ha vinto il David per ...

NorayrDaglarogl : RT @Gio_Sometimes: “Il più difficile non è il primo bacio, ma l'ultimo.” Paul Géraldy - caroletta71 : RT @Gio_Sometimes: “Il più difficile non è il primo bacio, ma l'ultimo.” Paul Géraldy - serotonico : RT @Gio_Sometimes: “Il più difficile non è il primo bacio, ma l'ultimo.” Paul Géraldy - MonterossoMara : RT @Gio_Sometimes: “Il più difficile non è il primo bacio, ma l'ultimo.” Paul Géraldy - MauroDeMarco : Vent’anni fa usciva al cinema L’Ultimo Bacio di Muccino. Le stanno tentando tutte per farmi sentire una scarpa vecchia. -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo Bacio Il Paradiso delle Signore, anticipazioni doppia puntata 22 gennaio: colpo di scena per Clelia PianetaDonna