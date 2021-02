Inter, Barella: «Ottima reazione dopo la Juventus. Mi rivedo in Marchisio» (Di sabato 6 febbraio 2021) Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: VITTORIA – «Diciamo che le vittorie sono tutte importanti, ma dopo una battuta d’arresto siamo stati bravi a vincere. Giocare a Firenze non è mai facile ma oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Potevamo chiuderla prima, io pure potevo sfruttare alcune occasioni, ma abbiamo vinto e siamo contenti». CRESCITA – «Mi mancavano i gol, ora stanno arrivando ma posso fare meglio. Ringrazio la squadra perché mi mette in condizione di fare tutto quello che faccio». COMPLIMENTI DI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: VITTORIA – «Diciamo che le vittorie sono tutte importanti, mauna battuta d’arresto siamo stati bravi a vincere. Giocare a Firenze non è mai facile ma oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Potevamo chiuderla prima, io pure potevo sfruttare alcune occasioni, ma abbiamo vinto e siamo contenti». CRESCITA – «Mi mancavano i gol, ora stanno arrivando ma posso fare meglio. Ringrazio la squadra perché mi mette in condizione di fare tutto quello che faccio». COMPLIMENTI DI ...

