Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, ‘mai dato suggerimenti o appunti a Scarantino’ (2) (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – Ma il pm Stefano Luciani insiste: “E’ vero quello che ha detto al processo Borsellino quater o quello che ha detto oggi? C’è una discrasia oggettiva”. Mattei, però, insiste, e ribadisce di “non avere mai dato suggerimenti a Scarantino”. I verbali con le note e con alcuni post-it erano venuti alla luce nel corso del secondo processo per la strage e adesso, secondo l’accusa, sono uno dei punti fondanti del processo. Scarantino, durante una udienza, aveva ammesso di essere stato più volte “indottrinato dai poliziotti del pool Falcone-Borsellino”. “Loro mi mettevano le parole in bocca e io ripetevo come un pappagallo – aveva detto in aula Scarantino- Ma erano tutti consapevoli che non sapevo niente”. Ma oggi l’ispettore Fabrizio Mattei ribadisce con forza, anche emozionandosi, di non “avere mai ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) – Ma il pm Stefano Luciani insiste: “E’ vero quello che ha detto al processoquater o quello che ha detto oggi? C’è una discrasia oggettiva”. Mattei, però, insiste, e ribadisce di “non avere maia Scarantino”. I verbali con le note e con alcuni post-it erano venuti alla luce nel corso del secondo processo per la strage e adesso, secondo l’accusa, sono uno dei punti fondanti del processo. Scarantino, durante una udienza, aveva ammesso di essere stato più volte “indottrinato dai poliziotti del pool Falcone-”. “Loro mi mettevano le parole in bocca e io ripetevo come un pappagallo – aveva detto in aula Scarantino- Ma erano tutti consapevoli che non sapevo niente”. Ma oggi l’ispettore Fabrizio Mattei ribadisce con forza, anche emozionandosi, di non “avere mai ...

NuovoSud : Caltanissetta, depistaggio Borsellino: poliziotto depone su Scarantino - TV7Benevento : Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, 'mai dato suggerimenti o appunti a Scarantino' (2)... - TV7Benevento : Depistaggio Borsellino: poliziotto imputati, 'mai parlato con Scarantino di via D'Amelio' (2)... - uolller : Archiviata la posizione dei #magistrati per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio basato sulle… - massidanu : RT @TgrSicilia: Processo #depistaggio, l'ex agente: 'Con Scarantino solo rapporti di lavoro'. Fabrizio Mattei ha deposto a #Caltanissetta… -