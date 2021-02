Dayane Mello: “Non voglio più uscire”. Zorzi le promette: “Dormi da me a Milano” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dayane Mello, prima finalista del Grande Fratello Vip 5, per il momento ha scelto di restare nel programma. La modella brasiliana, sconvolta e provata dalla morte prematura del fratello, sta trascorrendo queste ore insieme ai suoi amici e coinquilini nella casa, senza rimanere mai sola. Dayane Mello ha seguito in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 febbraio 2021), prima finalista del Grande Fratello Vip 5, per il momento ha scelto di restare nel programma. La modella brasiliana, sconvolta e provata dalla morte prematura del fratello, sta trascorrendo queste ore insieme ai suoi amici e coinquilini nella casa, senza rimanere mai sola.ha seguito in videochiamata la veglia funebre del fratello Lucas, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

