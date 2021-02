Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)DEL 04 FEBBRAIOORE 11.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA IL TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, SULLA VIA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN AMBO I SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO ED IL GRA NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO I TRAM 3 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A PIAZZA GALENO A CAUSA DI UN GUASTO AD UNA VETTURA ALL’ALTEZZA DI VIALE REGINA MARGHERITA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA PIAZZA GALENO-VALLE ...