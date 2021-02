Uomini e Donne oggi: nuova delusione per Gemma, Giancarlo chiede scusa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 4 febbraio: delusione per Gemma Galgani, Giancarlo chiede scuse e il ritorno di Pamela Barretta. nuova delusione per Gemma Galgani in arrivo nella puntata di Uomini e Donne di oggi? La dama di Torino continua ad essere la protagonista indiscussa delle puntate del programma di Maria De Filippi che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 febbraio 2021), anticipazioni puntata 4 febbraio:perGalgani,scuse e il ritorno di Pamela Barretta.perGalgani in arrivo nella puntata didi? La dama di Torino continua ad essere la protagonista indiscussa delle puntate del programma di Maria De Filippi che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

