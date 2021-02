"Un assurdo". Borghi, la Lega e la "data di scadenza" del governo Draghi: cosa non torna ad Antonio Socci (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il rebus Mario Draghi scompagina le carte nel centrodestra, tra politici e commentatori. In Parlamento, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi non hanno ancora trovato la sintesi, una posizione comune da offrire al premier incaricato quando la deLegazione comune dovrà partecipare alle consultazioni. Forza Italia è alla finestra, Fratelli d'Italia ha proposto l'astensione in aula proprio per non spaccare la coalizione, la Lega invece ha preso tempo. E su questo Claudio Borghi, economista e deputato del Carroccio molto attivo sui social, cerca di fare chiarezza su Twitter. "Sto guardando la rassegna stampa. Metà giornali titolano su quello che faremo noi, si no astenuti. cosa non avete capito di 'Andiamo a sentire cosa ci dirà poi decideremo ma in ogni caso ci dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il rebus Marioscompagina le carte nel centrodestra, tra politici e commentatori. In Parlamento, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi non hanno ancora trovato la sintesi, una posizione comune da offrire al premier incaricato quando la dezione comune dovrà partecipare alle consultazioni. Forza Italia è alla finestra, Fratelli d'Italia ha proposto l'astensione in aula proprio per non spaccare la coalizione, lainvece ha preso tempo. E su questo Claudio, economista e deputato del Carroccio molto attivo sui social, cerca di fare chiarezza su Twitter. "Sto guardando la rassegna stampa. Metà giornali titolano su quello che faremo noi, si no astenuti.non avete capito di 'Andiamo a sentireci dirà poi decideremo ma in ogni caso ci dovrà ...

