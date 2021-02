Ultime Notizie Roma del 04-02-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella in carica draghi che accetta con riserva da oggi pomeriggio alle consultazioni ringrazio per di dente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare un momento difficile ha detto draghi dopo il colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica coronavirus accordo governo-regioni astrazeneca per gli under 55 i prof la polizia le carceri hipster moderna gli over 80 e più obiettivo somministrare 14 milioni di dosi entro aprile lunedì arriva il primo carico di dosi del vaccino britannico via libera dell’agenzia italiana del farmaco secondo quanto apprende l’ANSA due anticorpi monoclonali per il trattamento di covid con alcune condizioni per una categoria limitata di pazienti vero per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di ...