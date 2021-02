Sette assistenti sociali per le Usca di Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il servizio delle(Unità speciali di continuità assistenziale) asi arricchisce di nuove professionalità: sono entrate infatti in azione anche. “Già dalla prima ondata della pandemia abbiamo imparato a conoscere le, équipes mediche impegnate sul Covid-19, attivate dal medico di famiglia per intervenire sul bisogno sanitario nel territorio, al domicilio delle persone – spiega Massimo Giupponi, direttore generale di ATS– Nonostante i dati indiparlino di un’epidemia a bassa intensità, ci sono attualmente più di 2.700 persone da monitorare tra positivi e contatti in isolamento, per questa attività sono impegnate quotidianamente le 12 équipes...