Roger Federer: il campione si prepara a tornare

Roger Federer tornerà sui campi da tennis. L'atleta pluripremiato impugnerà di nuovo la sua fedele racchetta e si preparerà alle sfide che lo attendono. La voglia di tornare a giocare è tanta e i suoi obiettivo per il 2021 sono grandi. Il campione svizzero infatti, non ha mai fatto segreto di voler prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e al Torneo di Wimbledon.

Lo spettro covid piomba sugli Australian Open: 47 tennisti in isolamento

Roger Federer, quando lo rivedremo sul campo da tennis? Molto presto. Il numero 5 del ranking mondiale ATP ha rilasciato un'intervista all'emittente radio svizzera SFR. Nelle diverse dichiarazioni ha anche annunciato il suo ritorno che sarà a Doha, in un evento certamente meno impegnativo di un Grande Slam ma sicuramente molto valido.

