Perché «La Caserma» non è la copia mal riuscita de «Il Collegio»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una puntata, e una miriade di critiche. La Caserma, al suo esordio televisivo, è stata liquidata come il succedaneo mal riuscito de Il Collegio, una cugina storpia, che non avrebbe mai avuto la forza per camminare da sé. Ma il tempo ha saputo restituire allo show una propria giustizia. La Caserma, di cui RaiDue ha mandato in onda mercoledì la seconda puntata, ha trovato un suo ritmo. Soprattutto, una sua dimensione all’interno della realtà.