“Otto e mezzo” | scintille in diretta tra Matteo Salvini e Lilli Gruber | «Non scherziamo»

(Di giovedì 4 febbraio 2021)ad “” tra. Tra la nota giornalista e il leader della Lega la temperatura si è alzata di bquando si è passati a discutere della gestione della pandemia del governo Conte bis. La Rossa si è indispettita soprattutto quando si è scivolati nell’argomento “Covid in Lombardia”. «Stiamo qui a commentare un anno edi disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Se un anno efa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, ora saremmo tranquilli in un altro contesto…», ha detto il segretario del Carroccio. Dichiarazioni che arrivano nel giorno dell’incarico al professor Mario Draghi, designato dal capo dello Stato Mattarella per la ...

fabiochiusi : A Otto e Mezzo, Salvini non riesce a dire che si vaccinerà, pur se la domanda gli viene posta più volte. Dice che… - La7tv : #ottoemezzo Duro attacco di @marcotravaglio a Matteo #Renzi dopo le #consultazioni con #Mattarella: 'Questo signore… - La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi: 'Renzi alzerà ogni giorno la posta. È arrivato a chiedere persino il Ministero dell'Econ… - MuredduGiovanni : RT @GiancarloDeRisi: Salvini a Otto e mezzo prova a compattare il centrodestra: 'Quando incontreremo Mario Draghi, avanzeremo le nostre pro… - almoStrillo : RT @fabiochiusi: A Otto e Mezzo, Salvini non riesce a dire che si vaccinerà, pur se la domanda gli viene posta più volte. Dice che farà q… -

Volano stracci atra Lilli Gruber e Matteo Salvini . E non poteva essere altrimenti, dato che rappresentano due posizioni diametralmente opposte, anche se alla fine del confronto - scontro i due duellanti ...Matteo Salvini è stato ospite di Lilli Gruber ae si è districato bene tra le tante domande potenzialmente scomode che la conduttrice di La7 gli ha posto. Ovviamente l'argomento principale di discussione è stato Mario Draghi , che ha ..."Otto e mezzo" Salvini Gruber botta e risposta in diretta su La7. Il leader leghista contro il Conte bis, la giornalista ..."Prima o poi lei dovrà andare in Europa a contrattare". Salvini borbotta: "io ho fatto il ministro, il vicepremier...". E la Gruber ribatte: "Sì, hanno detto che non l'hanno mai vista spesso come mini ...