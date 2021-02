Lil Uzi Vert, il trapper si fa impiantare un diamante rosa da 11 carati in fronte: vale 24 milioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si chiama Lil Uzi Vert. Chi è? Uno dei trapper più famosi al mondo: 26 anni e 13 milioni di follower su Instagram, è amatissimo tra i teenager. Oggi parliamo di lui non per la sua musica, ma perché ha compiuto una vera e propria follia: incredibile ma vero, si è fatto impiantare sulla fronte un diamante rosa naturale da 11 carati. Valore: 24 milioni di dollari. “Sapete, la bellezza è dolore”, ha commentato. Per potersi permettere una follia del genere, Lil Uzi Vert aveva iniziato a pagare il diamante più di tre anni fa, nel 2017. “Sono anni che pago per un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si chiama Lil Uzi. Chi è? Uno deipiù famosi al mondo: 26 anni e 13di follower su Instagram, è amatissimo tra i teenager. Oggi parliamo di lui non per la sua musica, ma perché ha compiuto una vera e propria follia: incredibile ma vero, si è fattosullaunnaturale da 11. Valore: 24di dollari. “Sapete, la bellezza è dolore”, ha commentato. Per potersi permettere una follia del genere, Lil Uziaveva iniziato a pagare ilpiù di tre anni fa, nel 2017. “Sono anni che pago per unnaturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima ...

Noovyis : (Lil Uzi Vert, il trapper si fa impiantare un diamante rosa da 11 carati in fronte: vale 24 milioni) Playhitmusic - - ilfattovideo : Lil Uzi Vert, il trapper si fa impiantare un diamante rosa da 11 carati in fronte: vale 24 milioni - BPrevitali : quando si dice ti pianto un colpo in fronte, mentre lil uzi si impianta un diamante - RiccardoDestito : RT @ManuelLion5: Ma cosa vuol dire che Lil Uzi si è impiantato un diamante da 24 mln in fronte!?!?! - inutilecanzone : lil uzi me lo gioco al totomorte delle prossime ore -