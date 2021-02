La party planner: "Dopo auguri in video si riparte con i colori delle feste" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Labitalia) - "Non ho mai pensato di arrendermi. Il lavoro è sempre stata la mia priorità: un lavoro per dare il sorriso alle persone anche e soprattutto in epoca Covid". Non usa mezzi termini Luana Colantoni, party planner che con Alessandro Giuli ha deciso di aprire una nuova attività nel cuore della capitale. "Nonostante il periodo difficile - racconta all'Adnkronos/Labitalia - con il mio storico amico Alessandro abbiamo deciso di aprire un negozio che offre diversi servizi dalle semplici fotocopie a pacchetti feste, comprese bomboniere e animazioni. Certo, è difficile mettersi in proprio, ma vista la situazione non ci abbiamo pensato due volte e Alessandro ha letteralmente messo mano a tutti i suoi risparmi e così ci siamo lanciati in questa nuova avventura". "Del resto - ammette Luana - io non mi sono fermata neanche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Labitalia) - "Non ho mai pensato di arrendermi. Il lavoro è sempre stata la mia priorità: un lavoro per dare il sorriso alle persone anche e soprattutto in epoca Covid". Non usa mezzi termini Luana Colantoni,che con Alessandro Giuli ha deciso di aprire una nuova attività nel cuore della capitale. "Nonostante il periodo difficile - racconta all'Adnkronos/Labitalia - con il mio storico amico Alessandro abbiamo deciso di aprire un negozio che offre diversi servizi dalle semplici fotocopie a pacchetti, comprese bomboniere e animazioni. Certo, è difficile mettersi in proprio, ma vista la situazione non ci abbiamo pensato due volte e Alessandro ha letteralmente messo mano a tutti i suoi risparmi e così ci siamo lanciati in questa nuova avventura". "Del resto - ammette Luana - io non mi sono fermata neanche ...

