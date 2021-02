La “dottrina Draghi” contro la crisi del Covid-19

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dalla sua uscita dall’Eurotower nell’ottobre 2019, celebrata come se la Banca centrale europea salutasse un monarca piuttosto che un presidente, Marioha limitato dichiarazioni, uscite e interventi pubblici a una ristretta, ma significativa serie di prese di posizioni importanti che non hanno mancato di suscitare accese discussioni, specie dopo lo scoppio della pandemia di-19 in Europa a febbraio-marzo InsideOver.

...per promuovere lo studio - tra le altre - delle scienze economiche alla luce dellasociale della Chiesa. Non va sottovalutato il fatto che questa nomina è stata l'unica accettata da...Volerà a Boston per studiare al Mit, dove domina la figura di Franco Modigliani , altro mostro sacro dellakeynesiana. Masi allontana presto dagli insegnamenti dell'economista ...Poco da dire: Draghi ha sì studiato dai Gesuiti, e sera del 2 febbraio padre Antonio Spadaro direttore di La Civiltà Cattolica, prestigioso quindicinale della Compagnia di Gesù già bacchettava a destr ...Eccoli, allora, i Draghi Boys (alcuni, per la verità, un po' attempati). A cominciare da Mario Monti: «Draghi ha tutte le qualità per essere presidente del Consiglio (ma anche presidente della Repubbl ...