I ristoratori: “Pronti a fare causa allo Stato: vogliamo un risarcimento” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel 2020 il settore della ristorazione, secondo i dati di Coldiretti, ha perso 41 miliardi di euro. Fatturati dimezzati e restrizioni volute dal dimissionato Conte ancora pesano sugli introiti di bar e ristoranti. E così adesso il mondo della ristorazione si mobilita, lascia la cucina e su sposta in tribunale: “Stiamo valutando se fare causa allo Stato per chiedere un risarcimento”, è l’avvertimento che parte dalla Puglia e risale per tutta l’Italia. Gianni De Mastro, decano dei ristoratori di Bari che gestisce “L’Osteria del Borgo antico”, è si è fatto portavoce della possibile causa dei ristoratori, un’azione giudiziaria per tutelarsi.



