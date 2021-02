I bookmakers non si fidano, Benevento sfavorito contro la Samp (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sfida con la Sampdoria, per il Benevento, non sarà mai come le altre. Non tanto per i precedenti in campionato, tre in tutto, ma perché sono stati i doriani a tenere a battesimo i sanniti, tre stagioni fa, in Serie A. Il Lunch Match di domenica prossima vedrà di fronte due formazioni dagli umori opposti: in fiducia i doriani, nonostante l’ultimo stop contro la Juventus, e vogliosi di riscatto i giallorossi di Inzaghi che hanno centrato un solo punto nelle ultime quattro giornate. I quotisti di 88sport vedono così Quagliarella e compagni favoriti, a 2,55, rispetto al 3,00 dei padroni di casa con il pareggio, mai uscito finora, leggermente più alto a 3,20. I tre precedenti in Serie A raccontano tutti di match con tre o più reti: quindi l’Over, a 1,83, si fa preferire, seppur di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La sfida con ladoria, per il, non sarà mai come le altre. Non tanto per i precedenti in campionato, tre in tutto, ma perché sono stati i doriani a tenere a battesimo i sanniti, tre stagioni fa, in Serie A. Il Lunch Match di domenica prossima vedrà di fronte due formazioni dagli umori opposti: in fiducia i doriani, nonostante l’ultimo stopla Juventus, e vogliosi di riscatto i giallorossi di Inzaghi che hanno centrato un solo punto nelle ultime quattro giornate. I quotisti di 88sport vedono così Quagliarella e compagni favoriti, a 2,55, rispetto al 3,00 dei padroni di casa con il pareggio, mai uscito finora, leggermente più alto a 3,20. I tre precedenti in Serie A raccontano tutti di match con tre o più reti: quindi l’Over, a 1,83, si fa preferire, seppur di ...

Ultime Notizie dalla rete : bookmakers non AJ Fano - Carpi 4 - 0: diretta live, risultato in tempo reale

I bookmakers ripongono molta fiducia nell'AJ Fano, quotando la vittoria a 2.40. L'AJ Fano, nelle ... FANO - CARPI 4 - 0 SECONDO TEMPO 53' Gol per Fano, in gol Riccardo Barbuti che ha realizzato non ...

Dove può arrivare il Sassuolo di De Zerbi?

Intanto Sabato è in programma il match con lo Spezia, neroverdi ovviamente favoriti, anche dai bookmakers di scommesse , quotati a 1.81. Nel calcio non bisogna mai dire mai, questo è vero, ma con ...

Roma, il terzo posto non convince i bookmakers: Scudetto quotato a 21

Scommesse, per i bookmakers la Juventus è favorita mentre la vittoria della Roma è data a 4,16

Per gli scommettitori di Planetwin365 la vittoria della Juventus è data a1,75 mentre il successo giallorosso a 4,16 Con il passare delle ore ci stiamo sempre più avvicinando al big match di sabato 6 f ...

