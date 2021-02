Governo Draghi: Salvini prova a mediare tra FI e FDI (Di giovedì 4 febbraio 2021) Governo Draghi, il centrodestra è spaccato: Salvini apre ad ascoltare il presidente incaricato e media tra Meloni e Forza Italia Centrodestra spaccato tra la posizione ‘di ascolto’ di Forza Italia e il ‘niet’ di Fratelli D’Italia. In mezzo, Matteo Salvini prova a tenere unita la coalizione aprendo alla possibilità di ascoltare il premier incaricato con… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021), il centrodestra è spaccato:apre ad ascoltare il presidente incaricato e media tra Meloni e Forza Italia Centrodestra spaccato tra la posizione ‘di ascolto’ di Forza Italia e il ‘niet’ di Fratelli D’Italia. In mezzo, Matteoa tenere unita la coalizione aprendo alla possibilità di ascoltare il premier incaricato con… L'articolo Corriere Nazionale.

