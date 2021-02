Fedez chiede scusa a Francesca Michielin | lei reagisce così

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Un grande mazzo di fiori e in sottofondo le note di “Xdono” di Tiziano Ferro (correva l’anno 2001):si è presentatodaperrsi della gaffe fatta sui social nei giorni scorsi, quando per sbaglio aveva fatto sentire alcuni secondi del brano che canteranno insieme al prossimo Festival di Sanremo. Neanche a dirlo, l’episodio è stato documentato su Instagram e sta facendo il giro del web: la foto del post sta riscuotendo un grande successo (oltre 700k like in poche ore) ed il commento della cantautrice veneta li vale tutti: “L’ultima foto prima di confiscarti il telefono“, ha scritto ironicamente. Negli ultimi giorniera sparito dai social, facendo preoccupare i numerosi fan che lo seguono (quasi 12 milioni solo su Instagram). A chiarire il motivo ...

aveva postato una serie di video muti con la cantante per presentare la loro partcipazione a Sanremo 2021, ma in uno di questi, per errore, era sfuggito un breve frammento della loro canzone in ...Le scuse dia Francesca Michielin Un mazzo di fiori con in sottofondo un'esplicita "Xdono" canzone di Tiziano Ferro per chiedere scusa a Francesca Michielin con cuitorna a fare coppia ...Dopo giorni di assenza dal web Fedez è tornato su Instagram con un gesto che sembra voler chiude la polemica dei giorni scorsi.Negli ultimi giorni in ottica Sanremo ha fatto discutere la questione legata alla possibile squalifica di Fedez e Francesca Michielin.