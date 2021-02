Draghi, Taverna: “Il nostro è un no a un governo tecnico. Conte? Patrimonio da preservare” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Segnali di apertura in casa M5s nei confronti di una possibile partecipazione a un esecutivo Draghi, in attesa dell’inizio delle consultazioni. Se il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio ha spiegato come iil “M5s ha il dovere di ascoltare Draghi, poi decideranno i parlamentari”, anche la senatrice e vicepresidente di Palazzo Madama, Paola Taverna, chiarisce: “No a Draghi? La nostra linea è un no a un governo tecnico…”. Tradotto, il margine di trattativa c’è: “Un esecutivo con ministri politici o d’area può cambiare lo scenario? Vediamo, intanto ascoltiamo Draghi, non abbiamo ancora parlato di Contenuti. Se auspichiamo un coinvolgimento del premier uscente Giuseppe Conte? Prematuro parlarne, ma lui è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Segnali di apertura in casa M5s nei confronti di una possibile partecipazione a un esecutivo, in attesa dell’inizio delle consultazioni. Se il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio ha spiegato come iil “M5s ha il dovere di ascoltare, poi decideranno i parlamentari”, anche la senatrice e vicepresidente di Palazzo Madama, Paola, chiarisce: “No a? La nostra linea è un no a un…”. Tradotto, il margine di trattativa c’è: “Un esecutivo con ministri politici o d’area può cambiare lo scenario? Vediamo, intanto ascoltiamo, non abbiamo ancora parlato dinuti. Se auspichiamo un coinvolgimento del premier uscente Giuseppe? Prematuro parlarne, ma lui è un ...

