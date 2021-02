Cosa vuole fare Conte con Draghi? (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le notizie che stanno trapelando in queste ore sul colloquio tra Giuseppe Conte e Mario Draghi sono totalmente inventate. In particolare, è destituita di fondamento l’indiscrezione secondo cui nel corso dell’incontro si sarebbe parlato di incarichi di governo per il Presidente Conte. Ancora una volta si torna a ribadire che in questa fase tutti i virgolettati e retroscena attribuiti a Giuseppe Conte sono destituiti di fondamento”. Così fonti di Palazzo Chigi hanno smentito seccamente i rumors secondo i quali durante l’incontro tra i due si sarebbe parlato dell’ingresso dell’Avvocato del Popolo nel team di governo dell’ex numero uno della BCE. Oggi Tommaso Ciriaco però racconta che nononstante la smentita ci sarebbe una trattativa in corso che vedrebbe Conte prendere il posto di Gentiloni come ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le notizie che stanno trapelando in queste ore sul colloquio tra Giuseppee Mariosono totalmente inventate. In particolare, è destituita di fondamento l’indiscrezione secondo cui nel corso dell’incontro si sarebbe parlato di incarichi di governo per il Presidente. Ancora una volta si torna a ribadire che in questa fase tutti i virgolettati e retroscena attribuiti a Giuseppesono destituiti di fondamento”. Così fonti di Palazzo Chigi hanno smentito seccamente i rumors secondo i quali durante l’incontro tra i due si sarebbe parlato dell’ingresso dell’Avvocato del Popolo nel team di governo dell’ex numero uno della BCE. Oggi Tommaso Ciriaco però racconta che nononstante la smentita ci sarebbe una trattativa in corso che vedrebbeprendere il posto di Gentiloni come ...

