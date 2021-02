Corsport | Gattuso s’è affidato a Padre Pio | lo 0-0 sa di miracolo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Antonio Giordano sul Corriere dello Sport evidenzia il gioco difensivo del Napoli nella sfida di ieri sera contro l’Atalanta e prova a spiegarlo come una scelta diche “deve avere annusato il pericolo” come lui spesso chiede ai suoi calciatori Quando soffia il vento in faccia, e c’è il rischio di finire fuori strada, meglio starsene rinchiusi dentro un guscio pure vuoto e aspettare che passi la bufera: la sua crisi (d’identità) è palpabile. Umiltà o azzardo nella scelta del modulo? La difesa a tre sa d’inedito, è una scelta umile o azzardata,l’afferra e la fa sua sua per evitare di osare, per tentare di fare l’Atalanta, senza esserne padrone. Quando poi però sono venuti meno anche i protagonisti designati si è venuto a creare il vuoto Il Napoli si è inchiodato nella sua “legittima difesa” e come una “provinciale” si è ritrovato ...

Perché il Napoli merita molto di più di questo avanspettacolo. Al di là del risultato. Ma bisogna anche capire quando le critiche rischiano di non essere affatto costruttive. Se De Laurentiis crede ch ...Il presidente mette in mora il Napoli e il Napoli non reagisce, il solito copione del Napoli che ha portato al divorzio con Sarri, all'ammutinamento e alla fuga di Ancelotti, De Laurentiis riflettesse ...