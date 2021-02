Calcio | Pupi Avati scrive a Lotito per far pace con i tifosi della Lazio**

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) -fatta tra iLazio e. O almeno così si augura il regista, finito nel mirinotifoseria biancoceleste perché nel suo romanzo 'L'archivio del Diavolo', in un dialogo, un personaggio dà del "laziale di mer.." ad un altro., in una lettera - che l'Adnkronos ha ricevuto in anteprima - indirizzata al presidenteLazio, Claudio, e al direttore del 'Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni, afferma infatti: "Sul suo giornale leggo con estremo rammarico come due brevi battute tratte dal mio romanzo L'archivio del Diavolo, siano state considerate offensive nei riguarditifoseria laziale. Non era certamente nel mio intento ferire nessuno, tantomeno i ...

Una situazione montata sui social e prontamente stoppata dallo stessoAvati con una lettera al presidente della Lazio, Claudio Lotito , e al Direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Ivan ...ROMA - I tifosi della Lazio contro il regista e scrittoreAvati. Sul banco della questione l'ultimo libro del Maestro (uscito lo scorso 25 settembre), 'L'archivio del Diavolo', in cui uno dei personaggi, tale Furio Momenté, viene etichettato come un " ...La polemica è montata nella giornata di oggi e moltissimi tifosi della Lazio hanno espresso la loro rabbia per quanto scritto in una parte del nuovo libro di ...La polemica è montata nella giornata di oggi e moltissimi tifosi della Lazio hanno espresso la loro rabbia per quanto scritto in una parte del nuovo libro di ...