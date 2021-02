Autostrada A1: tratto incisa Reggello-Firenze sud chiuso una notte (ma riapertura posticipata di 2 ore) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, è stata posticipata di due ore la riapertura del tratto compreso tra incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna. Il suddetto tratto verrà, pertanto, chiuso dalle 22:00 di sabato 6 alle 9:00 di domenica 7 febbraio, per consentire lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia. Con orario 21:00-9:00, sarà chiusa anche l'area di servizio Chianti est, situata all'interno del tratto Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, è statadi due ore ladelcompreso trasud, verso/Bologna. Il suddettoverrà, pertanto,dalle 22:00 di sabato 6 alle 9:00 di domenica 7 febbraio, per consentire lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia. Con orario 21:00-9:00, sarà chiusa anche l'area di servizio Chianti est, situata all'interno del

