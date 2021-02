Ai Golden Globe 2021 è l'anno delle donne: nominate 3 registe. Pausini candidata, Loren non c'è (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tante artiste protagoniste dei Golden Globe 2021. Sono tre su cinque le candidate donne nella cinquina dei migliori registi: la favorita Chloé Zhao di Nomadland, già vincitrice del Leone d’oro a Venezia 77, e poi le esordienti Regina King con One Night in Miami... ed Emerald Fennell con Promising Young Woman. Sono poi due le grandi attrici che non hanno ricevuto la candidatura sperata: Sophia Loren per La vita davanti a sé (The Life Ahead) di Edoardo Ponti, che è candidato come miglior film straniero; Meryl Streep che avrebbe potuto correre con The Prom e Let them talk. Orgoglio italiano per la nomination di Laura Pausini, interprete del brano Io sì/Seen, original song della pellicola La vita davanti a sé realizzata in collaborazione con Diane Warren e Niccolò ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tante artiste protagoniste dei. Sono tre su cinque le candidatenella cinquina dei migliori registi: la favorita Chloé Zhao di Nomadland, già vincitrice del Leone d’oro a Venezia 77, e poi le esordienti Regina King con One Night in Miami... ed Emerald Fennell con Promising Young Woman. Sono poi due le grandi attrici che non hricevuto la candidatura sperata: Sophiaper La vita davanti a sé (The Life Ahead) di Edoardo Ponti, che è candidato come miglior film straniero; Meryl Streep che avrebbe potuto correre con The Prom e Let them talk. Orgoglio italiano per la nomination di Laura, interprete del brano Io sì/Seen, original song della pellicola La vita davanti a sé realizzata in collaborazione con Diane Warren e Niccolò ...

