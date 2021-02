Wall Street in cauto rialzo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue indopo un avvio in ordine sparso e con l’attenzione degli investitori che resta concentrata sulla stagione delle trimestrali societarie. Sul fronte macroeconomico, la stima ADP sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 174 mila nuovi impieghi risultando nettamente superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento di 49 mila posti di lavoro. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 30.687 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.840 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,3%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,6%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+3,66%) e telecomunicazioni (+2,72%). Nel listino, le peggiori ...