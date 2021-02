Tesla Model Y - Le consegne in Europa inizieranno a metà 2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le prime Tesla Model Y per l'Europa saranno consegnate intorno alla metà di quest'anno: la Casa californiana ha aggiornato le tempistiche comunicate attraverso il proprio configuratore, fornendo ai clienti un'indicazione più precisa, la quale sottintende anche un avvio della produzione intorno al mese di luglio nella fabbrica di Berlino. In precedenza, il costruttore californiano si era limitato a promettere, più vagamente, lo sbarco della Suv nel Vecchio Continente entro la fine del 2021. Le primizie del Modello. L'evento è comunque da sempre vincolato al completamento della Gigafactory tedesca e al contestuale avvio delle linee dedicate Model Y, nonostante la Suv sia già prodotta e commercializzata altrove (negli Usa e in Cina). Si tratta di una precisa strategia di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le primeY per l'saranno consegnate intorno alladi quest'anno: la Casa californiana ha aggiornato le tempistiche comunicate attraverso il proprio configuratore, fornendo ai clienti un'indicazione più precisa, la quale sottintende anche un avvio della produzione intorno al mese di luglio nella fabbrica di Berlino. In precedenza, il costruttore californiano si era limitato a promettere, più vagamente, lo sbarco della Suv nel Vecchio Continente entro la fine del. Le primizie dello. L'evento è comunque da sempre vincolato al completamento della Gigafactory tedesca e al contestuale avvio delle linee dedicateY, nonostante la Suv sia già prodotta e commercializzata altrove (negli Usa e in Cina). Si tratta di una precisa strategia di ...

