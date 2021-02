Statale 42, l’auto finisce nella corsia opposta: muore una donna, ferite quattro persone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tre auto coinvolte in un incidente stradale sulla Statale 42 del tonale a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Un grave incidente stradale si è verificato a Brusaporto, in provincia di Bergamo, sulla strada Statale 42 del Tonale. Nello scontro, avvenuto sotto un cavalcavia, sono rimaste coinvolte tre vetture, uno dei veicoli – per cause che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tre auto coinvolte in un incidente stradale sulla42 del tonale a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Un grave incidente stradale si è verificato a Brusaporto, in provincia di Bergamo, sulla strada42 del Tonale. Nello scontro, avvenuto sotto un cavalcavia, sono rimaste coinvolte tre vetture, uno dei veicoli – per cause che L'articolo proviene da Leggilo.org.

BKTPGroup : #Izera, la gamma di auto elettriche firmate Torino Design per l'azienda statale polacca - Corriere Adriatico Izera,… - ilmessaggeroit : Una gamma di #auto elettriche firmate #torino design per l'azienda statale polacca - terribol : @albyporta Ogni macchina statale dovrebbe essere rigorosamente made in italy,evidentemente la merkel gli ha passato… -

Ultime Notizie dalla rete : Statale l’auto Amalfi, grossa frana sfiora abitazioni - Affaritaliani.it Affaritaliani.it