Romina Power può esultare: finalmente lui è felice (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romina Power, l’amata artista e cantante statunitense è una donna molto sensibile e attenta alla salvaguardia degli animali: oggi può esultare Fonte foto: FacebookRomina Power è una delle cantanti apprezzate dal pubblico. Statunitense di nascita, ma italiana di adozione, l’artista può vantare una schiera di fan e follower notevole che la seguono sempre con grande affetto e dedizione, ogni foto che pubblica sui social, ogni ospitata in televisione. Come sappiamo, l’ex moglie di Al Bano è molto attiva su Instagram, dove spesso e volentieri pubblica molti scatti suggestivi, parlandoci anche del suo privato e portando avanti le sue battaglie ambientali e in favore della salvaguardia degli animali. Alcuni mesi fa, Romina ci aveva mostrato Casemiro un bellissimo bovino che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021), l’amata artista e cantante statunitense è una donna molto sensibile e attenta alla salvaguardia degli animali: oggi puòFonte foto: Facebookè una delle cantanti apprezzate dal pubblico. Statunitense di nascita, ma italiana di adozione, l’artista può vantare una schiera di fan e follower notevole che la seguono sempre con grande affetto e dedizione, ogni foto che pubblica sui social, ogni ospitata in televisione. Come sappiamo, l’ex moglie di Al Bano è molto attiva su Instagram, dove spesso e volentieri pubblica molti scatti suggestivi, parlandoci anche del suo privato e portando avanti le sue battaglie ambientali e in favore della salvaguardia degli animali. Alcuni mesi fa,ci aveva mostrato Casemiro un bellissimo bovino che ...

slavicadjukic1 : Al Bano & Romina Power - L'Anno che Verrà Puntata del 31.12.2017 - citizenworld__ : 'Albano deve tornare con Romina Power' #RenziPretendeCose - zazoomblog : Romina Power derubata scatta l’allarme su IG: “Quella non sono io” - #Romina #Power #derubata #scatta - infoitcultura : Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli/ 'Siamo come Al Bano e Romina Power' - zazoomblog : Dov’è Ylenia Carrisi oggi? Romina Power lancia un appello disperato - #Dov’è #Ylenia #Carrisi #oggi? #Romina -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power Dramma per Romina Power, Lo sfogo sui social: "Me l'ha rubato così, ha ingannato tutti. Ecco la verità". Fan sotto choc

Nelle ultime ora Romina Power sta vivendo un brutto momento a causa di Instagram, e ha coinvolto i suoi follower per essere aiutata. Amatissima dal pubblico italiano, la cantante americana è nata a Los Angeles ed è ...

Cinema: nasce la Scicli Film Commission

Andando indietro al 1967, fu "Assicurasi Vergine", con una giovanissima Romina Power e Leopoldo Trieste, a inaugurare la saga dei film girati a Scicli, in cui si annoverano scene di "Kaos" dei ...

Romina Power, mano nella mano con lui: di chi si tratta? YouMovies Romina Power, grande commozione: “Adesso è felice”

Romina Power ha tenuto molto a dare una notizia importante per lei a tutti i suoi fan sui social. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

Scicli, ovvero l’altra Cinecittà. Nasce la Scicli Film Commission

Scicli - Scicli è diventata negli ultimi 26 anni l’altra Cinecittà in Italia. Nasce da questa consapevolezza la scelta della giunta Giannone di istituire la “Scicli Film Commission”. Gli esterni della ...

Nelle ultime orasta vivendo un brutto momento a causa di Instagram, e ha coinvolto i suoi follower per essere aiutata. Amatissima dal pubblico italiano, la cantante americana è nata a Los Angeles ed è ...Andando indietro al 1967, fu "Assicurasi Vergine", con una giovanissimae Leopoldo Trieste, a inaugurare la saga dei film girati a Scicli, in cui si annoverano scene di "Kaos" dei ...Romina Power ha tenuto molto a dare una notizia importante per lei a tutti i suoi fan sui social. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato.Scicli - Scicli è diventata negli ultimi 26 anni l’altra Cinecittà in Italia. Nasce da questa consapevolezza la scelta della giunta Giannone di istituire la “Scicli Film Commission”. Gli esterni della ...