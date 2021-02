Nel Lazio sono 59.769 gli attualmente positivi, di cui 279 in terapia intensiva (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – sono 59.769 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 57.140 sono in isolamento domiciliare, 2.350 sono ricoverati non in terapia intensiva, 279 sono ricoverati in terapia intensiva (-10 rispetto a ieri), 5.123 sono deceduti e 143.279 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma –59.769 i casial Covid-19 nel. Di questi, 57.140in isolamento domiciliare, 2.350ricoverati non in, 279ricoverati in(-10 rispetto a ieri), 5.123deceduti e 143.279guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

nzingaretti : Vaccino per over 80 anni. Superati i 100.000 appuntamenti già fissati in meno di 24 ore. Nel Lazio prenotato un anz… - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - petergomezblog : Il calendario delle regioni per le vaccinazioni degli over 80: nel Lazio dall’8 febbraio, Lombardia ultima. partirà… - AnnickQuemper : RT @RegioneLazio: Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (+1.373) e quasi 16 mila antigenici, si registrano 1.164 casi positivi (+322), 49… - laDiscussioneQ : Aricoltura, nel Lazio approvati 7 progetti finanziati dal progetto OCM Vino #agricoltura #fondi #Lazio #ocmvino… -