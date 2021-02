Morandi, controlli "saltati" anche quando era statale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luca Fazzo Colpo di scena al processo: già nel 1993 la pila 9 fu ignorata. E le autostrade erano pubbliche Ci sono quelli, come Giovanni Castellucci, ex amministratore ed ex presidente di Autostrade, che sanno benissimo perché sono qui. E poi ci sono quelli che invece non lo sanno affatto. Perché intorno alla prima udienza di massa dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi si respira un'aria vagamente caotica, come se la immane complessità della matassa da sbrogliare - capire perché e per quali colpe un capolavoro dell'ingegneria sia schiantato al suolo portandosi dietro quarantatrè vite - stia prendendo il sopravvento. Come se anche questa tragedia portasse in sé il destino segnato di altre tragedie italiane, inghiottite da un tempo infinito in cui tra manovre, ricorsi, pasticci e prescrizioni le responsabilità dei singoli affogano ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luca Fazzo Colpo di scena al processo: già nel 1993 la pila 9 fu ignorata. E le autostrade erano pubbliche Ci sono quelli, come Giovanni Castellucci, ex amministratore ed ex presidente di Autostrade, che sanno benissimo perché sono qui. E poi ci sono quelli che invece non lo sanno affatto. Perché intorno alla prima udienza di massa dell'inchiesta sul crollo del pontesi respira un'aria vagamente caotica, come se la immane complessità della matassa da sbrogliare - capire perché e per quali colpe un capolavoro dell'ingegneria sia schiantato al suolo portandosi dietro quarantatrè vite - stia prendendo il sopravvento. Come sequesta tragedia portasse in sé il destino segnato di altre tragedie italiane, inghiottite da un tempo infinito in cui tra manovre, ricorsi, pasticci e prescrizioni le responsabilità dei singoli affogano ...

