Matteo Renzi: il distruttore che parla di "costruttori" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi è diventato il nuovo capo ufficiale di Governo. Ma il vero vincitore della disputa, a questo punto, è palesemente Matteo Renzi Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Eppure c'è una regola, non scritta e non detta, che sembra essere diventata fondamentale in quest'ultimo periodo: mai dare Matteo Renzi per morto. L'ex segretario del PD, con Italia Viva, dalla sua creazione, ha sempre annaspato pesantemente e non è riuscito mai a raggiungere quel picco di popolarità che aveva raggiunto precedentemente, quando lui stesso era a capo del centrosinistra. Nonostante ciò, ancora una volta, il politico democratico è riuscito ad imporsi e a condurre la giostra precisamente dove voleva lui. Non è servito a niente il tentativo, da parte di Roberto Fico, di tentare di ricomporre una maggioranza che, a conti fatti, ...

