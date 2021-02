Mario Draghi, effetto sulle borse fino a fine giornata (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il nostro scenario di base prevede che si eviteranno le elezioni e si formerà un nuovo governo”. Morgan Stanley è uno dei tanti organismi che ha analizzato e tratto alcuni dati previsionali per l’economia italiana. La crisi politica spaventava mercati e stati europei tanto quanto lo stallo decisionale e anche il rischio di nuovi lockdown che significa richiudere l’economia. Mario Draghi è considerato l’uomo delle risposte e le reazioni dei mercati sono state immediate. Borsa di Milano sale subito al 2,6% non appena viene conferito l’incarico dal presidente Mattarella. Segue anche il rialzo dell’FTSE Mib: 2.666 punti salendo al 2,72%. Per Morgan Stanley “dopo la contrazione del PIL dell’8,9% nel 2020, prevediamo una crescita rispettivamente del 4% e del 5,3% nel periodo 2021/2022, con il ritorno del Pil a livello pre-Covid nel terzo trimestre del ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Il nostro scenario di base prevede che si eviteranno le elezioni e si formerà un nuovo governo”. Morgan Stanley è uno dei tanti organismi che ha analizzato e tratto alcuni dati previsionali per l’economia italiana. La crisi politica spaventava mercati e stati europei tanto quanto lo stallo decisionale e anche il rischio di nuovi lockdown che significa richiudere l’economia.è considerato l’uomo delle risposte e le reazioni dei mercati sono state immediate. Borsa di Milano sale subito al 2,6% non appena viene conferito l’incarico dal presidente Mattarella. Segue anche il rialzo dell’FTSE Mib: 2.666 punti salendo al 2,72%. Per Morgan Stanley “dopo la contrazione del PIL dell’8,9% nel 2020, prevediamo una crescita rispettivamente del 4% e del 5,3% nel periodo 2021/2022, con il ritorno del Pil a livello pre-Covid nel terzo trimestre del ...

