Mario Draghi accetta l’incarico per formare il governo tecnico

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), è il suo giorno. Da tanti evocato, da molti temuto, è sempre stato il “convitato di pietra” di questa crisi di. Adesso però la svolta. È lui il presidente del Consiglio incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che lo aveva convocato per stamani 3 febbraio. L’ex governatore della Banca centrale europea è arrivato qualche minuto prima delle 12 per il colloquio fissato al Quirinale. E vi è rimasto per un’ora e mezzo. Le parole di“Ringrazio il presidente della Repubblica, è un momento difficile – ha dichiaratodopo l’incontro col capo dello Stato -. Il presidente Mattarella ha ricordato la drammatica crisi sanitaria e i suoi effetti. La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione. Vincere la pandemia, fare la campagna ...