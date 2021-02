Lutto per Dayane, il piccolo-grande gesto di Tommaso per la Mello dopo la triste notizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I piccoli gesti sono importanti specie nei momenti difficili come quello che sta vivendo Dayne, colpita dalla perdita del fratello. Una notizia piovuta sulla casa del GfVip come una doccia gelida e che ha portato la Mello a lasciare momentaneamente la casa per poi tornavi ed essere circondata dall‘affetto dei suoi compagni di viaggio. LEGGI ANCHE: – GF Vip, morto il fratello di Dayane Mello: il sogno premonitore da brividi Affetto che Tommaso le ha dimostrato con un piccolo-grande gesto. dopo aver appreso la triste notizia, si è messo a cucinare le lasagne. Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma all’occhio attento dei social e dei fan del GfVip è subito apparso per quello che è realmente: un ... Leggi su funweek (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I piccoli gesti sono importanti specie nei momenti difficili come quello che sta vivendo Dayne, colpita dalla perdita del fratello. Unapiovuta sulla casa del GfVip come una doccia gelida e che ha portato laa lasciare momentaneamente la casa per poi tornavi ed essere circondata dall‘affetto dei suoi compagni di viaggio. LEGGI ANCHE: – GF Vip, morto il fratello di: il sogno premonitore da brividi Affetto chele ha dimostrato con unaver appreso la, si è messo a cucinare le lasagne. Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma all’occhio attento dei social e dei fan del GfVip è subito apparso per quello che è realmente: un ...

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - lapsus31 : RT @B_R_H_E_D_A: Nessuno può giudicare come si vive il lutto. C’è chi si butta nel lavoro. Chi piange. Chi no. Chi si chiude in casa.Chi es… - MondoTV241 : GF Vip, Dayane Mello in lutto per il fratello esce e poi rientra nella casa. Ecco gli aggiornamenti #dayanemello… - camillizerstan : RT @GrandeFratello: Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ri… -