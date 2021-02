LIVE Sinner-Vukic 6-2, ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro domina e vince il primo set! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Si ferma sul nastro l’attacco di diritto dal centro del campo. 30-15 Due buone prime per l’aussie. 0-15 Diritto in rete di Vukic lento in uscita dal servizio. INIZIO SECONDO SET 03.10 Jannik Sinner domina e conquista meritatamente il primo parziale per 6 giochi a 2 grazie a due break strappati. Grazie al servizio e il gioco offensivo, non ha mai dato la possibilità di rientrare all’avversario. FINE primo SET 6-2 Ace per l’azzurro e primo set per lui! 40-0 TRE SET POINT Sinner! 30-0 In rete la risposta del classe ’96. 15-0 Bravissimo Sinenr a chiudere a rete non lasciando passare il diritto lungolinea di Vukic. 5-2 BREAK Sinner! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Si ferma sul nastro l’attacco di diritto dal centro del campo. 30-15 Due buone prime per l’aussie. 0-15 Diritto in rete dilento in uscita dal servizio. INIZIO SECONDO SET 03.10 Jannike conquista meritatamente ilparziale per 6 giochi a 2 grazie a due break strappati. Grazie al servizio e il gioco offensivo, non ha mai dato la possibilità di rientrare all’avversario. FINESET 6-2 Ace perset per lui! 40-0 TRE SET POINT! 30-0 In rete la risposta del classe ’96. 15-0 Bravissimo Sinenr a chiudere a rete non lasciando passare il diritto lungolinea di. 5-2 BREAK! ...

