Lista Uefa Juventus: confermata la lista di settembre con una novità

La Juve ha consegnato la lista Uefa per le competizioni europee. I bianconeri, visto l'immobilismo sul mercato per quanto riguarda i big, non hanno apportato modifiche di spessore, con la sola uscita dall'elenco di Portanova ceduto al Genoa. I bianconeri affronteranno il Porto in Champions League il 16 febbraio (Oporto) e il 9 marzo (Torino). Questa la lista della Juventus: Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Kulusevski

Ultime Notizie dalla rete : Lista Uefa Lista Uefa Napoli: il posto di Llorente viene occupato da Ghoulam

Gattuso ha operato un solo cambio nella lista Uefa che il Napoli ha dovuto presentare alla Fifa. Il passaggio dell'attaccante Llorente all'Udinese, libera un posto e quindi ecco trovato lo spazio per il centrocampista Faouzi Ghoulam, ...

Lista Uefa Roma: Dzeko c'è; entra El Shaarawy, ma resta fuori Reynolds

C'era grande attesa per capire la decisione della Roma in merito alla presenza oppure no di Dzeko nella lista Uefa. Dopo la rottura con Fonseca delle ultime settimane, pare che tra i due a Trigoria, sia avvenuta una tregua. Dopo il positivo confronto tra attaccante e tecnico, ecco che il bosniaco ...

Juventus, la lista UEFA: nessun nuovo ingresso Goal.com Dzeko-Fonseca, chiarimento in mattinata: la situazione

Si procede spediti verso la risoluzione del caso Dzeko. L'esito dell'incontro tra il bosniaco e Fonseca ha avuto esito positivo: per questo motivo, dopo i passi avanti degli scorsi giorni, si sta torn ...

Luiz Felipe e il recupero: “Torno più forte”

Il brasiliano della Lazio, dopo l’operazione alla caviglia, ha iniziato la fisioterapia e spera di tornare presto ...

