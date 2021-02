“Le Monde” infierisce su Conte: Giuseppi, chi era costui? “Gli italiani non l’hanno ancora capito” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come tutta la stampa estera, oggi Le Monde ha dedicato ampio spazio alla crisi italiana. E con buona pace di chi sostiene o più semplicemente si limita ad avanzare dubbi sui legami finanziari della testata, che punterebbero ad alterare la neutralità del giornale, ci va giù piatto. Sia nel commentare con enfasi l’incarico a Draghi. Che nell‘infierire sul suo predecessore dimissionario: Conte. “Le Monde” infierisce su Conte al tappeto «Draghi alla riscossa per trovare uno sbocco alla crisi politica», scrive allora oggi il quotidiano d’oltralpe che ha dedicato ampio spazio alla crisi italiana. Una realtà che Le Monde descrive impietosamente al lumicino, anche parlando del nuovo presidente del consiglio incaricato come «l’uomo cui si attribuisce il salvataggio della zona euro nel 2012 in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Come tutta la stampa estera, oggi Leha dedicato ampio spazio alla crisi italiana. E con buona pace di chi sostiene o più semplicemente si limita ad avanzare dubbi sui legami finanziari della testata, che punterebbero ad alterare la neutralità del giornale, ci va giù piatto. Sia nel commentare con enfasi l’incarico a Draghi. Che nell‘infierire sul suo predecessore dimissionario:. “Lesual tappeto «Draghi alla riscossa per trovare uno sbocco alla crisi politica», scrive allora oggi il quotidiano d’oltralpe che ha dedicato ampio spazio alla crisi italiana. Una realtà che Ledescrive impietosamente al lumicino, anche parlando del nuovo presidente del consiglio incaricato come «l’uomo cui si attribuisce il salvataggio della zona euro nel 2012 in ...

