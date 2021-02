Inter: è l’ora di Eriksen? Il Toro ritrova Zaza, Ballardini è l’arma in più del Genoa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La prima giornata del girone di ritorno ci ha regalato sprazzi del vero Eriksen, quello dei tempi del Tottenham.Il danese, galvanizzato dal gol su punizione diretta, la specialità della casa, che ha portato l’Inter in semifinale di Coppa Italia, non ha deluso nella successiva gara di campionato contro il Benevento, lanciato da Conte dal primo minuto. L’ex Spurs, oltre ad aver propiziato l’autogol di Improta, è sembrato finalmente a suo agio nel gioco dell’Inter, quasi come se affrancato di un grosso peso che lo attanagliava. Contro i sanniti, di fatto, Eriksen è tornato ai suoi livelli standard di Efficienza Tecnica (96%), palesando le sue capacità nella distribuzione del gioco (K-Pass 96%). Il centrocampista classe ’92 è risultato quasi impeccabile nella fase di possesso (Aggressività Offensiva 94%, conclude ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La prima giornata del girone di ritorno ci ha regalato sprazzi del vero, quello dei tempi del Tottenham.Il danese, galvanizzato dal gol su punizione diretta, la specialità della casa, che ha portato l’in semifinale di Coppa Italia, non ha deluso nella successiva gara di campionato contro il Benevento, lanciato da Conte dal primo minuto. L’ex Spurs, oltre ad aver propiziato l’autogol di Improta, è sembrato finalmente a suo agio nel gioco dell’, quasi come se affrancato di un grosso peso che lo attanagliava. Contro i sanniti, di fatto,è tornato ai suoi livelli standard di Efficienza Tecnica (96%), palesando le sue capacità nella distribuzione del gioco (K-Pass 96%). Il centrocampista classe ’92 è risultato quasi impeccabile nella fase di possesso (Aggressività Offensiva 94%, conclude ...

