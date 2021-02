Il colpo di stato in Myanmar, dall’inizio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi comanda ora, dov'è finita Aung San Suu Kyi e chi sta protestando contro i militari che hanno preso il potere, tra le altre cose Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi comanda ora, dov'è finita Aung San Suu Kyi e chi sta protestando contro i militari che hanno preso il potere, tra le altre cose

VauroSenesi : Colpo di Stato in #Myanmar... La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il Fatto #2febbraio #Renzi… - rubio_chef : Comunque ieri la polizia sionista dello “Stato” illegale di apartheid israeliano, ha ammazzato Ahmad Hijazi, studen… - lauraboldrini : Condanna e preoccupazione per il colpo di stato militare in #Myanmar e l'arresto di #AungSanSuuKyi, vincitrice dell… - reis10_h : RT @ilpost: Il colpo di stato in Myanmar, dall’inizio - buonweekend : RT @PetrisDe: I danni prodotti dall'irresponsabilità di #Renzi non si fermano qui: è stato inferto un durissimo colpo alla credibilità e al… -