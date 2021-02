GF Vip a rischio: i concorrenti vogliono andare via dopo la storia di Dayane (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e gli altri Vipponi vogliono lasciare il reality show dopo la morte del fratello della modella brasiliana L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tommaso Zorzi e gli altri Vipponilasciare il reality showla morte del fratello della modella brasiliana L'articolo proviene da Gossip e Tv.

laauryyiiii : @VeronicaFinotto @federica_1199 @Iperborea_ Qualsiasi madre vip o non avrebbe rispettato la quarantena per non mett… - zazoomblog : GF Vip Alda D’Eusanio a rischio squalifica: il pubblico decide il suo destino - #D’Eusanio #rischio #squalifica:… - zazoomblog : GF Vip Alda D’Eusanio a rischio squalifica: il pubblico decide il suo destino - #D’Eusanio #rischio #squalifica: - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, bufera su Alda D'Eusanio, a rischio squalifica - ilgiornale : Il retroscena avvenuto nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha diviso il web. Chiesta la squalifica di Andre… -