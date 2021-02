Flash News del 3 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Poco dopo le 13 è terminato al Quirinale il lungo colloquio tra il Presidente della Repubblica Mattarella e Mario Draghi. Il Capo dello Stato ha incaricato l’ex Presidente della BCE di formare un nuovo Governo. Draghi ha accettato l’incarico on riserva, come da prassi e ha commentato “la consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione, sono fiducioso che dal confronto con le forze politiche emerga unità”; Ieri sera il Presidente Mattarella aveva lanciato un appello “il voto è esercizio di democrazia ma oggi è una scelta troppo rischiosa, i partiti sostengano un Governo di alto profilo non legato a nessuna forma politica“; La svolta impresa dal Capo dello Stato è arrivata dopo il fallimento delle trattative tra i Partiti della maggioranza uscente, che di fatto ha cancellato la possibilità di un nuovo incarico a Giuseppe Conte. Il nuovo scenario apre il ...