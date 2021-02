Coronavirus - +819 nuovi contagi: calano i ricoveri in Piemonte, 2 decessi a Novara (Di giovedì 4 febbraio 2021) Calo dei ricoveri in Piemonte e a Novara, ma ancora due decessi all'ospedale Maggiore. Sono 70 i ricoverati covid di oggi, - 1 rispetto a ieri , all'ospedale di Novara: 6 sono in terapia intensiva, 15 ... Leggi su novaratoday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Calo deiine a, ma ancora dueall'ospedale Maggiore. Sono 70 i ricoverati covid di oggi, - 1 rispetto a ieri , all'ospedale di: 6 sono in terapia intensiva, 15 ...

infoitinterno : Coronavirus in Piemonte, bollettino di mercoledì 3 febbraio 2021: 25 morti e 819 nuovi casi - infoitinterno : Coronavirus Piemonte, oggi 819 contagi: i dati - ObiettivoNews1 : CORONAVIRUS – 80 nuovi casi positivi in Canavese; 819 in Piemonte - NovaraToday : Coronavirus | +819 nuovi contagi: calano i ricoveri in Piemonte, 2 decessi a Novara - fabprati76 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, 819 nuovi casi su oltre 18mila tamponi fatti. In ulteriore calo il numero dei ricoverati: -5 in… -