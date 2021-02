Cancellati i test di Jerez di Moto2 e Moto3 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Niente test di Jerez per Moto2 e Moto3. Le due classi inferiori del motomondiale dovevano provare in Andalusia nel corso del mese di febbraio, ma la Dorna ha deciso di cambiare i piani. Con un comunicato, la società di promozione spagnola ha annunciato che le due categorie proveranno in Qatar, assieme alla MotoGP. Il test si svolgerà il 19, 20 e 21 marzo, a pochi giorni di distanza dalla prima gara della stagione del giorno 26. Perché Moto2 e Moto3 rinunciano ai test di Jerez? Non è una questione di contagi e nemmeno di condizioni meteo. Sul primo aspetto, la situazione spagnola (e europea) rimane difficile ma non si riscontrano particolari criticità (più del solito, s’intende). Sulla seconda, non risultano tempeste di pioggia o ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nientediper. Le due classi inferiori del motomondiale dovevano provare in Andalusia nel corso del mese di febbraio, ma la Dorna ha deciso di cambiare i piani. Con un comunicato, la società di promozione spagnola ha annunciato che le due categorie proveranno in Qatar, assieme alla MotoGP. Ilsi svolgerà il 19, 20 e 21 marzo, a pochi giorni di distanza dalla prima gara della stagione del giorno 26. Perchérinunciano aidi? Non è una questione di contagi e nemmeno di condizioni meteo. Sul primo aspetto, la situazione spagnola (e europea) rimane difficile ma non si riscontrano particolari criticità (più del solito, s’intende). Sulla seconda, non risultano tempeste di pioggia o ...

Michy_92 : RT @gponedotcom: Cancellati i test a Jerez per Moto2 e Moto3: 3 giorni di prove in Qatar: Come la MotoGP, anche le altre due classi provera… - gponedotcom : Cancellati i test a Jerez per Moto2 e Moto3: 3 giorni di prove in Qatar: Come la MotoGP, anche le altre due classi… -