Calciomercato Cagliari | assist salvezza per Di Francesco?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con l’arrivo di Daniele Rugani si è chiuso ildel: il centrale difensivo arriva in prestito dalla Juventus dopo l’esperienza fallimentare al Rennes. Un mercato che ha visto il Casteddu tra le squadre più attive, anche se non mancano alcune perplessità per il mancato acquisto di un regista. Nell’ordine, alla corte di Tommaso Giulini sono arrivati: Radja Nainggolan in prestito dall’Inter, Alfred Duncan in prestito dalla Fiorentina, Arturo Calabresi in uno scambio di prestiti dal Bologna, Alessandro Deiola di rientro alla base dopo il prestito allo Spezia, Kwadwo Asamoah in attesa ancora dell’ufficialità a parametro zero e, appunto, Daniele Rugani in prestito dalla Juventus. A questi si aggiunge poi il giovane attaccante polacco Jacub Sangowski, classe 2002 che verrà inizialmente aggregato alla squadra Primavera. A fronte ...